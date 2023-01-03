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CANLI İZLE | Enflasyon oranı açıklanıyor! 2022 Aralık enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? TÜİK sorgulama ekranı

Enflasyon oranları açıklanıyor! Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma saati

Enflasyon oranları açıklanıyor. Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı ve kira artış oranı Aralık ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanmasıyla bilikte netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 03.01.2023 - 06:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Enflasyon oranları canlı yayında açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon oranları ile birlikte Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı ve kira artış oranı da kesinleşmiş olacak. Bu nedenle milyonların gözü TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları açıklama saatine çevrilmiş durumda. Hemen belirtelim ki, enflasyon oranları Habertürk TV canlı yayın sayfası üzerinden canlı yayında izlenebilecek. Peki, Aralık enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma saati...

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  • ENFLASYON ORANLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 

    Aralık ayı enflasyon artış oranı TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak. Artış oranını TÜİK'in internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

    TÜİK İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN 

     

  • KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

    2022 Kasım ayı enflasyon oranı aylık 84,39 ; yıllık ise 2,88 oldu.

     

  • SON 5 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI

    Son 5 aylık enflasyon artış oranı ise aylık 2,88 artış ile 14,05 olarak kaydedildi.

     

  • 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

  • 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin

    ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16‘sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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