Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme saat 15.00'te başladı. Show TV Canlı yayın sayfası üzerinden Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme izlenebiliyor. Bugün ekrana gelen 451. bölümde Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayeti ve 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulunması konu edildi. İşte Didem Arslan'la Aslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme canlı izle linki...

Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme 451. bölümle saat 15.00'te başladı. Bugün ki bölümde Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayeti ve 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da esrarengiz ölümü işlenecek. Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vagçeme canlı izle Show TV resmi internet sitesinde...

GEÇEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin 450. Bölümünde; 12 gündür haber alınamayan İlknur Asgın’ın annesi Nuray Asgın, Vazgeçme’ye başvurdu. Çaresiz anne damadı Cesur Dalak’ın kızını pazarladığı ve kızının başına bir şey getirmiş olabileceğini söyledi. Stüdyoya gelen Cesur Dalak, annesinin kızı İlknur'u para için aradığını ileri sürdü.

16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Halil Sakallıoğlu, Vazgeçme’ye başvurdu. Anne Turcen, günlerdir canlı yayında konuşmasına müsade edilmediğini söylüyordu. Didem Arslan Yılmaz, Turcen'ın son bir haftada canlı yayında ne kadar konuştuğunu grafiklerle açıkladı. Anne Turcen, kızının öldüğü günü yeniden canlandırdı. Canlandırmadaki şok detaylar tekrar masaya yatırıldı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye'nin kayıplara karıştıktan sonra birlikte olduğu ortaya çıkan Ömer'in 13 yıl boyunca evli kaldığı eski eşi Fatma canlı yayına geldi ve şok iddialarda bulundu. Haftalardır suskun olan Ömer Yel de canlı yayına bağlandı ve iddialara yanıt verdi. Ömer, Didem Arslan Yılmaz'ın soruları üzerine Rukiye'nin rahim kanseri olduğunu açıkladı.