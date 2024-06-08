Aziz Yıldırım - Ali Koç canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul ederken, yayının gerçekleşeceği kanal futbol camiasının gündemini meşgul etmeye başladı. Aziz Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı. İşte Aziz Yıldırım - Ali Koç canlı yayınının gerçekleşeceği saat ve kanal...
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Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesinde eski başkan Aziz Yıldırımı canlı yayına davet etti. Yapılan teklife olumlu yanıt veren Aziz Yıldırım konuya ilişkin, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim." açıklamasında bulundu. Peki, "Aziz Yıldırım - Ali Koç canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
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ALİ KOÇ – AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI , SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un arasında gerçekleşecek yayın saat 23.00'te Habertürk'te yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.
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Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.
01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.
9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.