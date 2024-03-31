YSK BAŞKANI AÇIKLADI: SEÇİM YASAĞI KALKTI!

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli basın mensuplarımız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerinde sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak yayın yasağını delen, sonuçlarına ilişkin veri girişlerinde bulunan yayın kanalları hakkında bulunlardan suç duyurusunda bulunacağız. Şu an itibariyle yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize teşekkür ediyoruz."

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