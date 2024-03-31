İstanbul Seçim Sonuçları canlı takip ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?
İstanbul seçim sonuçları gelmeye başladı. Kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmenin bulunduğu İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Belediye Başkanlığı Seçimleri için oy kullandı. Megakentte 08.00'de başlayan oy verme süreci ise 17.00'de sona erdi. İstanbul Yerel Seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları canlı anlatımı...
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Türkiye, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 17.00'ye kadar oylarını kullanabildi. Oy verme sürecinin sona ermesiyle sayıma geçildi. İstanbul Yerel Seçim Sonuçlarını Habertürk.com üzerinden canlı öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 İstanbul seçim sonuçları anbean anlatımı...
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YSK BAŞKANI AÇIKLADI: SEÇİM YASAĞI KALKTI!
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Değerli basın mensuplarımız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerinde sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak yayın yasağını delen, sonuçlarına ilişkin veri girişlerinde bulunan yayın kanalları hakkında bulunlardan suç duyurusunda bulunacağız. Şu an itibariyle yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize teşekkür ediyoruz."
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İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul'da sandıklar saat 17.00'de açıldı. 39 ilçesi olan İstanbul'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Toplam 33 bin 273 sandıktan yüzde 33,01'inin açıldığı Megakentte saat 20.05 itibarıyla oy oranları şu şekilde;
CHP - Ekrem İmamoğlu: yüzde 49,74
AK Parti - Murat Kurum: yüzde 41,48
DEM Partisi - Meral Danış Beştaş: yüzde 1.99
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İSTANBUL'DA 49 ADAY YARIŞIYOR!
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULULARI SAYILACAK
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!
31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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