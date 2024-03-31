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        Haberler Gündem CANLI | İstanbul Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Son dakika İstanbul Seçim sonuçları ile Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum oy oranları

        İstanbul Seçim Sonuçları canlı takip ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?

        İstanbul seçim sonuçları gelmeye başladı. Kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmenin bulunduğu İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Belediye Başkanlığı Seçimleri için oy kullandı. Megakentte 08.00'de başlayan oy verme süreci ise 17.00'de sona erdi. İstanbul Yerel Seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:08
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