Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantının gündeminde 14 madde bulunuyor. Genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası oylanacak. Ayrıca 2019 yılı bütçesi görüşülecek ve bütçe karara bağlanacak.

MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması:

"Yaklaşık 14 ay oldu görevdeyiz. Ben çok zor bir anda ki önceki başkanlarımız da dikensiz gül bahçesine girmediler. Hepsi zorlu mücadelelere el attılar. Galatasarayımızı bugünlere getirdiler. Benden önceki bütün başkanlarıma, yönetim kurullarına teşekkür ederim.

Biz görevi devraldıktan sonra özellikle mali anlamda bir görev verildi. Borç-alacak farkımız 1 milyar 277 milyon idi. Biz borcu 2.7 milyara indirdik, minimum yüzde 40 kur farkı olmasına rağmen. Dolar'da 309 milyon dolar'dan 241 milyona indik. Reel anlamda biz borcumuzu düşürdük.

Gelirlerimizde yüzde 90 oranında artış sağladık. Gider yönetiminde bir yılda yüzde 30 azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden bu yana ücret ödemelerinde maaşları geciktirmedik. Günü gününe ödedik. Dağ gibi sorunlar duruyor. Yılların biriken sorunları duruyor. Önümüzdeki hafta ödememiz gereken 15 milyon vergi ile birlikte 71 milyona yakın.

3 ana dalda mücadele ettik. En önemlisi UEFA idi. Çok yoğun mücadele verdik. Komisyon kurduk. UEFA karşısında çok ciddi, çok yoğun çalıştık. Bütün harcamaları herkes cebinden harcadı. Dün bize fiziki olarak CAS da geldi. CAS'ı pek anlatamadık. Biz disiplin komitesiyle 13 Haziran'da katılım belgesini aldıktan sonra UEFA içinde bir üst organ olan hakemler kurulu itiraz etti. Bu isteseydi bize istediği kadar cezayı verebilirdi. Biz 10 Ekim ile bugüne kadar yaklaşık 4 ay bu komite ile görüştük. Bir anlamda çok sıkı mücadele verdik. Komite Ekim itibariyle bizi men etmedi. Fakat mene yol açabilecek şekilde yeniden yargılama istedi. Biz CAS'a gittik. Bazı Galatasaraylılar itiraz etti. Biz bu süreci Oytun Özer'le yürüttük. Avrupa'dan bir hukuk şirketiyle çalıştık. Çok uzun bir süreç sonunda bu mücadelenin resmi belgeleri bize dün ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil. Yapacağınız bir yanlış size 100 yıllık bir camianın emeklerine yazık etmek olurdu. Biz aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz."

TOPLANTIDAKİ GELİŞMELER BURADA OLACAK...

GÜNDEM MADDELERİ

Yıllık olağan genel kurul toplantısındaki gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4 - Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5 - Faaliyet raporunun sunulması,

6 - Denetim Kurulu raporunun okunması,

7 - Raporlar hakkında görüşme,

8 - Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9 - Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10 - E-Spor Federasyonu’nun kurulması ve resmi olarak tanınması sebebiyle, E-Spor Şubesinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

11 - 2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin faaliyet göstermiyor olması ve zarar etmesi nedeniyle, gerekmesi halinde tasfiye edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

12 - Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

13 - 2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

14 - Dilekler.