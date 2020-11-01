Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. bugüne kadar tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız. EnkazlarınEnkazların kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumlarımız felaket bölgesinde gerekeni yapıyor. Dün Van kongresinden İzmir'e geçerek orada kriz merkezinde toplantımızı yaptık.Enkaz bölgesine giderek bilgileri aldık. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan kapatmakta kararlıyız.

Samsun'un bizim gönlümüzdeki yeri başkadır. Samsun'a olan muhabbetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar sürecek kutlamaları maalesef salgın nedeniyle sürdüremedik. TBMM'nin açılışın dahi sınırlı bir programla yetinmek zorunda kaldık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var. Türkiye'yi 2053 vizyonu ile buluşturma görevi üstlenen gençlerimize gereken altyapıyı bırakmakta kararlıyız.

İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte kongrenin kritik bir süreç temsil edeceğine inanıyorum. Samsun'dan daha fazla destek bekliyorum. Dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin genel başkanından mahalle temsilcisine kadar herkes yapacaktır. Türkiye varsa biz varız. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. AK Parti şahsi hesaplarının aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur.

Kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen yenileyerek, tazelenerek iktidarını devam ettiren başka bir parti yoktur. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan yeni isimler ve yeni heyecanlarla AK Parti'yi büyütmeyi sürdürüyoruz. Üye sayımız 11 milyonu aştı. Samsun'un da yeni üyeler ve heyecanlarla bu gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını bekliyorum.