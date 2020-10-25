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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Burada tarihimiz de kültürümüz de medeniyetimiz de çiçek açıyor. Malatya 1365 yıl önce o kutlu insanların çiçeklendirdiği şehirdir. Battan Gazilerin tarih yazdığı şehir, Alparslan'a yoldaş olan şehir. Malatya Selçuklu'nun mührünü taşıyan, Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şehir. Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir. İşte bu Malatya yol arkadaşı olursa ülkesine ve milletine hayırlı insanlarla olur. Malatya'nın yiğit insanları bugün de ülkemizin her mücadelesinde ilk safta yer alıyor. 2019 seçimlerinde yüzde 68,5 oy oranı ile bize desteğini yenileyen Malatya'ya şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yapılan tespitlerin ardından Malatya'da 1555 köy evi olmak üzere 5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Depremin yıldönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız. Elazığ'da da 1 bin 15'i köy evi olmak üzere 18 bin 868 konut inşa ediyoruz. En kısa zamanda Elazığ'a da gidip konutları teslim edeceğiz. 9 ay gibi kısa sürede vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim aşamasına getiren bakanlığımız ve yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

Ülkemizi 2053 vizyonuyla buluşturmaya hazırlanırken, gözümüz yine Malatya'nın üzerinde olacaktır. Bu tarihi süreçte AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

WILDERS'A TEPKİ

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder. Bir yanda halka rağmen halkçılık, diğer tarafta halkının yanında olduğunu söylerken sömürenler. Bir yanda jakoben zihniyet, diğer yanda milletiyle aynı istikamete bakan anlayış var. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat, şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Önce sen kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka... Kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık, Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi 2023'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum.

Milyonlarca masum insanın ölümüyle, neticelenen bütün felaketlerin yükünü yine biz üstlendik. Bugün Türkiye, dünyada en çok sığınmacıya evsahipliği yapan ülkedir. Milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz, bir numarayız. Zor günlerinde el uzatmaktan da şeref duyuyoruz. Oyunlarını bozduğumuz için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar.

Suriye'de 4 milyon insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi oarada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan insanları yerleştirme gayreti içindeyiz. Almanya söz verdi. Sonra 50 dereden 50 su getirdiler. Bunların sözlerine inanılmaz. STK'larımızla biz bu yolda devam ederiz, bu briket evleri yaparız dedik. Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayretiyle karşılaştık.

ABD'YE: YAPTIRIMIN NEYSE, YAP

Bazı ABD'liler, İlham kardeşimi arıyor, 'Sizin yanınızda kimin olduğunu biliyoruz. Türkiye var. Yeri geldiğinde yaptırım uygularız' diyor. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz F-35 için adım attık, paramızı ödedik siz vermiyorsunuz. 'S-400'leri geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz. Yıllar önce onlardan İHA'ları istedik, vermediler. Şimdi SİHA'larımız var. Bazı ülkeler SİHA'lar konusunda önümüzü kesmeye çalışıyorlar.

Bizim tek gayemiz inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmekti. Terörle mücadeleden sınırötesi harekatlarımıza kadar milletimizin başını yere eğdirecek yanlışımız olmadı. Bugün Türkiye, dünyanın her yerindeki toplumların mazlumların hamisi olarak taht kurmuştur. Bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz.

Eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm alanlardaki çalışmalarımızı bu azimle yürütmemiz gerekiyor. Ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli kişilerin heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni alçaklıklarla karşımıza çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Zalimin gücü tükenecektir.

YAPILAN YATIRIMALAR

Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini medeniyet ve tarihi mirasına yakışır şekilde yürütürken, kalkınma hamlemizden de taviz vermiyoruz. Vatan topraklarının her karışını, cumhuriyet tarihini 5'e 10'a katlayan eserlerle donatıyoruz. 23 milyar lira yatırım yaptık Malatya'ya. Eski stadın yerine yapacağımız millet bahçemizin uygulamaları sürüyor. Havalimanı yolu üzerindeki Özal Mahallesi'nin mülkiyet sorunu sona erdi. Sosyal yardımlarda Malatyalı kardeşlerimize yaklaşık 3 kat trilyon lira kaynak aktardık. Malatya Şehir Hastanemizin de içinde olduğu 56 sağlık tesisini ilimize kazandırdık. Ulaştırmada 36 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 437 km'ye çıkardık. 25 köprünün bulunduğu Malatya Çevreyolu yapımı da sürüyor. 15 Aralık'ta Kömürhan Projesi Tüneli ve bağlantı yolunu trafiğe açıyoruz. Malatya Havaalanını modernize ettik. 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 743 bini geçti.

Ülkemizin büyümesi ve kalkınması yolunda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği ve beraberliği. Son dönemde bu gücümüze yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Milletimiz bu sinsi tuzağı da boşa çıkardı. Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız. Partimize, davamıza, ülkemize, milletimize, geleceğimize samimiyetle sahip çıkmaktır. Fitne, fesat bataklığına saplananların akıbeti hüsran olacaktır. Birbirimizi makam, mevki için değil, Allah için seveceğiz. Kaderi, Türkiye'nin kaderiyle bütünleşen bir parti olarak borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz."