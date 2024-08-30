Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Canlı bomba" mesajı panik yarattı | Son dakika haberleri

        "Canlı bomba" mesajı panik yarattı

        Kocaeli'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına saat 16.20'de gelen "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var" mesajı paniğe neden oldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Canlı bomba" mesajı panik yarattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark’a ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına bugün saat 16.20'de "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var" yazılı mesajlar iletildi.

        Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Yaşanan olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenilirken olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Habertürk Anasayfa