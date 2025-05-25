Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        92
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        61
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        48
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol CANLI | Ayvalıkgücü Belediyespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor - Futbol Haberleri

        CANLI | Ayvalıkgücü Belediyespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor

        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! 3. Lig'de play-off final turu maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor karşı karşıya geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Lig yükselme play-off finali HT Spor'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        3. Lig'de play-off final turu maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor karşı karşıya geliyor.

        Corendon Airlines Park'ta oynanan dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için mücadele veriyor.

        20.00 | Ayvalıkgücü Belediyespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor

        FİNALE NASIL GELDİLER?

        3. Lig 2024-2025 sezonunda 3. Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı normal sezonu ikinci sırada noktaladı. Play-Off 3. Tur ilk maçında deplasmanda 1-0 yenildiği Küçükçekmece Sinopspor’u genç golcüsü Ali Habeşoğlu’nun yıldızlaştığı rövanşta 120 dakikanın sonunda 4-1 yenen kırmızı-beyazlılar, final vizesini aldı.

        REKLAM

        Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldığı 4. Grup’taki mücadelesini beşinci basamakta tamamladı. Play-Off 1. Tur’unda Zonguldakspor deplasmanında Aykut Çift ve Yekta Sönmez’in uzatma devrelerinde kazandırdığı gollerle sevinen Kahramanmaraş ekibi, 2. Tur’da Kırıkkale FK’nin rakibi oldu.

        Kırıkkale’de oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aykut Çift’in golüyle dengeyi sağladığı rövanşın ilk uzatma devresinde Kerem Kaya’nın ayağından bulduğu golle turu geçen taraf oldu.

        Üçüncü tur ilk maçında Tolunay Yurtseven ve Aykut Çift’in golleriyle 2-0 üstünlük sağladığı Sebat Gençlik’i ikinci karşılaşmada da Aykut Çift’in iki golüyle 1-2 yenen Kahramanmaraş temsilcisi, finalist olmayı başardı.

        2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA!

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Habertürk Anasayfa