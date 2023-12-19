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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın tablosu! 19 Aralık 2023 Salı bugün altın fiyatları ile çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik! 19 Aralık çeyrek ve gram altın ne kadar?

        19 Aralık 2023 Salı günüyle beraber altında hareketlilik sürüyor. Bugün gram altın 1.889 TL'den, çeyrek altın 3.022 TL'den, yarım tam altın ise 6.026 TL'den alıcı buldu. İşte, 19 Aralık anlık altın fiyatları tablosu ile alış-satış altın tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 07:45 Güncelleme: 19.12.2023 - 07:45
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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