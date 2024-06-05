ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 5 Haziran Çalamba günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 451 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 007 TL'den alıcı buluyor.

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