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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: Yükseliyor! 5 Haziran 2024 Çarşamba anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! İşte, 5 Haziran 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden etkileniyor. 5 Haziran Çarşamba günü saat 07:20 itibarıyla gram altın 2 bin 451 lira seviyesine yükseldi. İşte, 5 Haziran 2024 bugünkü canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 07:41
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