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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: YÜKSELİYOR! 20 Mart 2024 Çarşamba anlık altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yeniden yükselişte! 20 Mart Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın değerinin yüzde 0.12 değer kazanmasından etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son zamanlarda gün içindeki sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 248 liradan alıcı buluyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 07:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 07:24
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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