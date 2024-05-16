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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: Yükselişini sürdürüyor! 16 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 16 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 07:37 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:40
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