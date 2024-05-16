Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 16 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişine dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları bugün de yükseliyor. 16 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla gram altın fiyatı bugün 2 bin 470 lira seviyesine yakın bir değerden işlem görüyor. İşte, 16 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü anlık altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 467 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 470 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 034 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 037 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.470,05
Satış: 2.470,45
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.385,63
Satış: 2.386,36
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.950,98
Satış: 4.037,86
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.803,90
Satış: 16.102,05
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.877,26
Satış: 8.075,72
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.803,90
Satış: 16.102,05
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.224,31
Satış: 16.638,90
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.322,96
Satış: 1.750,82
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.245,32
Satış: 2.383,89