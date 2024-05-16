ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 467 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 470 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 034 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 037 TL'den alıcı buluyor.

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