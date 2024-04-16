Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.679,80 %-1,37
        DOLAR 32,4329 %0,01
        EURO 34,4697 %0,01
        ALTIN 2.488,63 %0,22
        FAİZ 44,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,99 %-0,40
        BITCOIN 62.863,00 %-0,46
        GBP/TRY 40,3515 %-0,10
        EUR/USD 1,0619 %-0,05
        BRENT 90,67 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.068,90 %0,22
        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları: Yükseliş trendinde! 16 Nisan 2024 anlık altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın, gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 16 Nisan Salı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, yükseliş ivmesini sürdürüyor. Ortadoğu'da yükselen gerilimin ardından altın fiyatları, rekor seviyelere yükseldi. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketliliğinden etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 16 Nisan Salı günü ise güncel ons altın değeri 2 bin 385 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 488 TL'den satılıyor. İşte, 16 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK'dan annelere 325 euro ödeme!
        SGK'dan annelere 325 euro ödeme!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        Hafif ticari araç dereye devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç dereye devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
        Dört dörtlük Cimbom!
        Dört dörtlük Cimbom!
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa