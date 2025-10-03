Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 3 EKİM 2025: Altın zirveye yakın! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın zirveye yakın seyrediyor! 3 Ekim 2025 Cuma 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları; dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, Fed'in faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ile şekilleniyor. Güvenli liman varlıklardan olan altının güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın haftanın son işlem gününde zirveye yakın seyrediyor. Altının ons fiyatı 3 Ekim Cuma günü saat 09.50 itibarıyla 3 bin 855 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 173 liradan alıcı buluyor. İşte 3 Ekim 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 09:55
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
