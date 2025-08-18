Anlık ve canlı altın fiyatları 19 Ağustos Salı günü araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığının desteğiyle toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi öncesi ons altın yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı yükseliş gösterdi. Yeni haftaya yüzde 0,5 artışla başlayan gram altın, saat 15.35 itibarıyla 4 bin 399 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ağustos Salı altın fiyatları alış-satış tablosu…