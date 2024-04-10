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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son durum: 11 Nisan 2024 Perşembe altın fiyatları canlı alış-satış tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 11 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika yükselişini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,07 yükselerek 2 bin 357 dolar seviyene çıktı. Ons değeri ve dolar kurundan direkt olarak etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 11 Nisan Perşembe günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. İşte, 11 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:04
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