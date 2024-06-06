Altın fiyatları bugün yükseliyor! 7 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için güvenli liman olarak görülen altın, haftanın sonuna yaklaşırken değer artışı yaşıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatları ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
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Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.
ABD'de iş gücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de bankanın yol haritasına yönelik ipuçları verebileceğini dile getirdi.
Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 67Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 444 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.443,71
Satış: 2.444,09
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.359,17
Satış: 2.359,50
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.909,94
Satış: 3.996,09
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.639,74
Satış: 15.935,49
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.795,43
Satış: 7.992,18
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.639,74
Satış: 15.935,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.180,52
Satış: 16.588,86
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.311,65
Satış: 1.726,32
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.227,25
Satış: 2.348,41