Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye iterken, enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili oluyor.

Bugün ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 3 Kasım 2023 güncel altın fiyatları...

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