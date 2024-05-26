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        Haberler Bilgi CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 26 Mayıs 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 26 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Salı gününden itibaren ciddi bir düşüş yaşayan altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer kazandı. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 26 Mayıs günü altının ons fiyatı 2 bin 334 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 418 TL'ye yükseldi. İşte, 26 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 26.05.2024 - 08:06
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