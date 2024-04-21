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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 22 Nisan 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 22 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, Ortadoğu'daki gerilimin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. 22 Nisan günü altının ons fiyatı 2 bin 392 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 499 TL'ye yükseldi. İşte, 22 Nisan 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 08:58 Güncelleme: 21.04.2024 - 23:14
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