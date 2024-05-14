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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 14 Mayıs 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 14 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın fiyatı bugün saat 07:20 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde alıcı buluyor. 14 Mayıs Salı günü aynı dakikalar itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,36 artışla 2 bin 341 dolardan işlem görüyor. İşte, 14 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 07:28
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