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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: Yükseliş devam ediyor! 12 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! İşte, 12 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün de yükselişe devam ediyor. Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 12 Nisan Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0.17 artışla 2 bin 339 dolara çıktı. Bugün gram altın fiyatı ise yüzde 0.24 primle 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. İşte, 12 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:03
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