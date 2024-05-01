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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Yeniden yükseliyor! 2 Mayıs altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 2 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kazanmaya başladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesine yeniden yükseldi. İşte canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:32
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