Altın alacaklar dikkat: Yeni rekor kırıldı, gram altın 2 bin lira yolunda!
Altın fiyatları 3 Aralık Pazar yani haftanın son gününe rekor seviyede başladı. Haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni rekor kırarak 1920 liranın üzerini gördü. 3 bin lira sınırında seyreden çeyrek altın fiyatları ise 3 150 sınırına ulaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 3 Aralık Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin 920 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 150 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık altın alım satım fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.923,79
1.924,11
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.071,81
2.072,62
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.078,07
3.145,92
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.312,28
12.545,20
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.136,90
6.291,84
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.312,28
12.545,20
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.713,98
13.030,64
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.067,96
1.272,84
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.749,69
1.857,76