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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika: Yeni rekor kırıldı, gram altın 2 bin lira yolunda! Çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Aralık tablosu - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yeni rekor kırıldı, gram altın 2 bin lira yolunda!

        Altın fiyatları 3 Aralık Pazar yani haftanın son gününe rekor seviyede başladı. Haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni rekor kırarak 1920 liranın üzerini gördü. 3 bin lira sınırında seyreden çeyrek altın fiyatları ise 3 150 sınırına ulaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:22
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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