ALTIN FİYATLARI 6 Temmuz Çarşamba yani bugün küresel piyasalarda yaşanan resesyon sarsıntısı ve altının ons fiyatındaki düşüş sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Temmuz Çarşamba günü çeyrek ve gram altın fiyatları...

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