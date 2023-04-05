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Canlı altın fiyatları son dakika: GRAM REKOR TAZELEDİ! 5 Nisan 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın rekor tazeledi! 5 Nisan 2023 güncel altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları bir süredir yükselişini sürdürürken gram altın rekor tazeledi. Altının onsu 2 bin 25 dolar seviyesiyle son bir senenin zirve seviyesini gördü. Yatırımcılar için çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatını bir araya getirdik. İşte 5 Nisan 2023 güncel altın fiyatları canlı alış-satış rakamları...

Giriş: 05.04.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre; Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

    Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.

    Benzer saatlerde düşük hacimli piyasada dolar/TL'nin 19.23'ü de aşmasıyla yurtiçinde gram altın 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.

    Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdam artışının 145 binle 210 binlik beklentinin altında kaldığı açıklandı.

    Bu verinin ardından ise ons fiyatı 2.030 doları, gram altın fiyatı ise 1.256 lirayı aştı.

  • FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

    ABD'de açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57.2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 60.4'e yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 39.6'ya geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

    DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

    ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de açıklanan verilerin ardından yüzde 3.47'den yüzde 3.31'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.99'dan yüzde 3.78'ye düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.6 seviyesinden 101.5'e çekildi.

    2023'TE YÜZDE 14 YÜKSELDİ

    Dolar varlıklarındaki düşüşler altına talebi artırdı. Ons altında böylece son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ons fiyatı 2023'te şu ana kadar yüzde 11 yükseldi. Yurtiçinde gram altın ise yatırımcısına TL bazında yüzde 15 kazandırdı.

    ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • GRAM ALTIN FİYATI

    1.256,34

    1.256,54

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.023,12

    2.023,43

     

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.009,68

    2.053,91

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    8.040,40

    8.192,61

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YARIM ALTIN FİYATI

    4.007,64

    4.108,87

    CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ZİYNET ALTINI FİYATI

    8.040,40

    8.192,61

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ATA ALTIN FİYATI

    8.449,38

    8.659,09

    CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    1.162,01

    1.233,73

    CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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