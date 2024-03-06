Gram altından yeni rekor! 6 Mart 2024 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor. 6 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 167 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 6 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin artmaya devam ettiğini dile getirdi.
Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.
Söz konusu gelişmelerin ardından bugün para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 140 ve 2 bin 160 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 120 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTINDAN YENİ REKOR!
5 Mart Salı günü kapanışı 2 bin 163 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün rekor kırarak 2 bin 174 liraya yükseldi. Dün 3 bin 536 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 556 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.174,62
Satış: 2.174,98
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.125,51
Satış: 2.125,85
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.479,39
Satış: 3.556,08
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.917,56
Satış: 14.180,84
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.937,03
Satış: 7.112,17
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.917,56
Satış: 14.180,84
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.085,92
Satış: 15.486,52
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.218,88
Satış: 1.623,52
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.076,62
Satış: 2.198,33