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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Gram altından yeni rekor! 6 Mart 2024 anlık gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu? - Altın Haberleri

        Gram altından yeni rekor! 6 Mart 2024 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor. 6 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 167 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 6 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 19:19 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:19
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        • 1

          Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin artmaya devam ettiğini dile getirdi.

          Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.

          Söz konusu gelişmelerin ardından bugün para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.

          Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.

          Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 140 ve 2 bin 160 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 120 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        • 2

          GRAM ALTINDAN YENİ REKOR!

          5 Mart Salı günü kapanışı 2 bin 163 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün rekor kırarak 2 bin 174 liraya yükseldi. Dün 3 bin 536 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 556 liradan satılıyor.

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.174,62

          Satış: 2.174,98

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.125,51

          Satış: 2.125,85

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.479,39

          Satış: 3.556,08

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 13.917,56

          Satış: 14.180,84

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.937,03

          Satış: 7.112,17

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 13.917,56

          Satış: 14.180,84

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 15.085,92

          Satış: 15.486,52

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.218,88

          Satış: 1.623,52

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 2.076,62

          Satış: 2.198,33

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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