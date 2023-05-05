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CANLI altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 5 Mayıs Cuma gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış rakamları ne kadar?

Altın alacaklar dikkat! 5 Mayıs altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı ise dün 2.050 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından düşüşe geçerek şu sıralarda 2.036 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları alış-satış rakamları ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma günü canlı altın fiyatları son durum...

Giriş: 05.05.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

    ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ülkede iş gücü piyasalarının hala çok sıkı olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını etkilediğini bildirdi.

    Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığını hatırlatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelede "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" aktardı.

    Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 ve 2.020 doların destek, 2.050 ve 2.065 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı son durum...

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  • GRAM ALTIN FİYATI

    1.276,31

    1.276,53

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  • ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.036,21

    2.036,53

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.041,79

    2.086,74

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  • CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    8.168,38

    8.322,97

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  • YARIM ALTIN FİYATI

    4.071,59

    4.174,21

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  • ZİYNET ALTINI FİYATI

    8.168,38

    8.322,97

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ATA ALTIN FİYATI

    9.104,73

    9.336,95

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  • 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    1.249,75

    1.330,00

    CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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