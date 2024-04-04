Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü! 4 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 Nisan Perşembe gününe düşüşle başlayan ve bir önceki kapanışın yüzde 0.06 prim altında alıcı bulan gram altın fiyatı bugün 2 bin 361 TL'ye satılıyor. İşte, 4 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Son günlerdeki yükselişi sona eren altın fiyatları bugün yeni güne düşüşle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 363 liradan yaparken; 4 Mart Salı günü 2.361 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 863 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 862 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.361,38
Satış: 2.361,73
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.299,00
Satış: 2.299,25
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.778,20
Satış: 3.861,42
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.112,81
Satış: 15.398,46
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.532,79
Satış: 7.722,85
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.112,81
Satış: 15.398,46
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.837,45
Satış: 16.257,66
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.293,00
Satış: 1.714,91
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.196,63
Satış: 2.331,41