Altın alacaklar dikkat: İbre aşağı yönlü! 29 Nisan güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlerden etkilenen altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. 29 Nisan Pazartesi günü güncel ons altın değeri 2 bin 338 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 432 TL'den satılıyor. İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kilitlenmişken; altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 29 Nisan Pazartesi günü 2 bin 433 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 978 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.433,22
Satış: 2.433,63
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.323,96
Satış: 2.324,44
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.893,15
Satış: 3.978,98
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.572,60
Satış: 15.867,23
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.761,97
Satış: 7.957,95
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.572,60
Satış: 15.867,23
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.418,33
Satış: 16.837,74
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.329,02
Satış: 1.750,72
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.255,16
Satış: 2.383,74