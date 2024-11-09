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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA DÜŞÜŞTE! 9 Kasım 2024 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son durum: 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren canlı altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösteriyor. Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatından doğrudan etkileniyor. 9 Kasım Cumartesi haftanın altıncı gününde gram altın 2.968 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı altın fiyatları ile 9 Kasım Kapalıçarşı'dan çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları son durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 07:37 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:21
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