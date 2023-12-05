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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Aralık tablosu! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları rekordan döndü! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Aralık tablosu

        Altın fiyatları 5 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay seyirde başladı.Geçtiğimiz gün 1930 lira sınırını aşan gram altın yeni günde 1890 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel 5 Aralık çeyrek ve gram altın alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 08:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 08:11
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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