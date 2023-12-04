Altın fiyatları alev aldı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Aralık tablosu
Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya da rekorla başladı. Gram altın fiyatları 2 bin lira seviyesine doğru olan yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...
- 1
ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları bin 930 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 170 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık altın alım satım fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.938,04
1.938,42
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.085,78
2.086,11
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.100,86
3.169,32
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.403,45
12.638,50
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.182,34
6.338,63
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.403,45
12.638,50
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.939,01
13.267,09
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.067,96
1.272,84
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.749,69
1.857,76