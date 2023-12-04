ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları bin 930 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 170 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık altın alım satım fiyatları...