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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Aralık tablosu! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları alev aldı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Aralık tablosu

        Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya da rekorla başladı. Gram altın fiyatları 2 bin lira seviyesine doğru olan yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 08:11 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:11
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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