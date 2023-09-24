ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL... Altın fiyatları 24 Eylül Pazar yani bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 680 lira, çeyrek altın ise 2 bin 750 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 24 Eylül alış satış tablosu...