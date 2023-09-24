Altın fiyatları hafta sonu zirvede! Son dakika 24 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 24 Eylül Pazar gününe zirvedeki seyrini muhafaza ederek başladı. Haftayı yukarı yönlü seyirde kapatan altın fiyatları yükseliş seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 24 Eylül altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL... Altın fiyatları 24 Eylül Pazar yani bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 680 lira, çeyrek altın ise 2 bin 750 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 24 Eylül alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.679,83
1.680,29
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,75
1.925,72
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.687,73
2.747,28
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.750,91
10.955,50
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.358,65
5.494,55
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.750,91
10.955,50
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.314,27
11.596,52
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
948,87
1.128,24
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.556,16
1.646,43