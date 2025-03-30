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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika: Altın yükselişte! 30 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları yükselişte! 30 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi güncel olark takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi kararları ve ekonomik risklerin artması, yatırımcıların altına olan talebini artırmıştı. En son gram altın 3.767,89 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Cumhuriyet altın fiyatı 24.640 TL'den satıştaydı. Peki 30 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü? İşte altın fiyatlarındaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 30.03.2025 - 07:21
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