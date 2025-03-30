Canlı altın fiyatları yükselişte! 30 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi güncel olark takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi kararları ve ekonomik risklerin artması, yatırımcıların altına olan talebini artırmıştı. En son gram altın 3.767,89 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Cumhuriyet altın fiyatı 24.640 TL'den satıştaydı. Peki 30 Mart 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü? İşte altın fiyatlarındaki son durum
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Altın fiyatları son gelişmeleri takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerinden gram, çeyrek, tam, ata, 22 ayar bilezik, 14 ayaar bilezik fiyatlarındaki son durum öğreniliyor. Altın geçtiğimiz haftaya yükselişle başlamıştı. Peki Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
30 Mart Pazar günü piyasalar kapalı olurken en son gram altın 3767 liradan işlem görmüştü. Çeyrek fiyatı ise 6.027,39 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.767,12
Satış: 3.768,01
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.084,19
Satış: 3.086,05
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.017,39
Satış: 6.160,70
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.017,11
Satış: 12.321,40
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.640,00
Satış: 24.997,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.107,70
Satış: 24.109,57
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.109,97
Satış: 24.567,54
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.447,90
Satış: 3.658,18
CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.062,14
Satış: 2.992,03
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25,042,30
Satış: 25.676,01
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 61.221,00
Satış: 61.368,00