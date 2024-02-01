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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar... - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Gram ve çeyrek altın fiyatları 1 Şubat alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 1 Şubat Perşembe gününe yükselişle başladı. Ancak öğle saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş durdu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 1 Şubat canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:37
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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