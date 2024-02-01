1 Şubat Perşembe bu güne yükselişle başlayan altın fiyatları öğleden sonra yatay seyre geçti. Yaşanan durgunlukla birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içersinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat altın fiyatları alış - satış tablosu...