ALTIN FİYATLARI... Altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından altın fiyatları bu hafta seviyesini muhafaza ediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 6 Eylül Çarşamba günü altın alış satış fiyatları tablosu...