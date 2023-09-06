Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor! 6 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 660 lira çeyrek altın ise 2 bin 715 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün yani 6 Eylül Çarşamba günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI... Altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından altın fiyatları bu hafta seviyesini muhafaza ediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 6 Eylül Çarşamba günü altın alış satış fiyatları tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.658,70
1.658,93
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,53
1.924,82
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.654,15
2.712,66
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.616,22
10.816,68
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.290,95
5.424,51
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.616,22
10.816,68
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.205,92
11.485,50
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.540,18
1.631,38
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
939,03
1.117,94