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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika: Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor! 6 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 660 lira çeyrek altın ise 2 bin 715 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün yani 6 Eylül Çarşamba günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:51
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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