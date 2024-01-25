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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:15
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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