Altında yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu
Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...
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25 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,90
1.961,23
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.015,75
2.016,08
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.137,11
3.206,25
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.548,42
12.785,80
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.254,60
6.412,51
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.548,42
12.785,80
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.630,21
13.969,36
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,23
1.474,29
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.865,49
1.979,73