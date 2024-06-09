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        Haberler Bilgi Altın fiyatları son dakika: SERT DÜŞÜŞ! 9 Haziran 2024 hafta sonu altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu düşüyor! 9 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. 9 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 294 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL sınırına kadar geriledi. İşte, 9 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:06 Güncelleme: 09.06.2024 - 09:44
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