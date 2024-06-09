Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı uzun bir aranın ardından 2 bin 400 lira seviyesinin altına geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 9 Haziran 2024 Pazar günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...