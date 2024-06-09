Altın fiyatları hafta sonu düşüyor! 9 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. 9 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 294 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL sınırına kadar geriledi. İşte, 9 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı uzun bir aranın ardından 2 bin 400 lira seviyesinin altına geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 9 Haziran 2024 Pazar günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 9 Haziran Pazar günü 2 bin 382 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.381,76
Satış: 2.382,47
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.293,21
Satış: 2.294,35
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.810,82
Satış: 3.895,34
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.243,29
Satış: 15.533,70
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.597,83
Satış: 7.790,68
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.243,29
Satış: 15.533,70
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.888,36
Satış: 16.289,52
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.287,16
Satış: 1.700,21
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.187,13
Satış: 2.309,92