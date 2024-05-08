Altın alacaklar dikkat! İşte 8 Mayıs 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları güne yükselişle başladı. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 7:40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 315 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 406 TL'den alıcı buluyor. İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor.
Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.
Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin istenilen düzeye gelmemesi halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını vurgulayarak, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu dile getirdi.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 400 liradan yaparken; 8 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 403 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 924 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 929 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.403,21
Satış: 2.403,66
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.313,75
Satış: 2.314,45
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.845,14
Satış: 3.929,98
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.380,56
Satış: 15.671,85
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.666,25
Satış: 7.859,96
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.380,56
Satış: 15.671,85
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.077,45
Satış: 16.488,38
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.303,22
Satış: 1.716,97
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.213,77
Satış: 2.334,99