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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 8 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 8 Mayıs 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları güne yükselişle başladı. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 7:40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 315 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 406 TL'den alıcı buluyor. İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:02
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        • 1

          Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor.

          Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

          Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

          Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin istenilen düzeye gelmemesi halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını vurgulayarak, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu dile getirdi.

          Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

          CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 400 liradan yaparken; 8 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 403 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 924 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 929 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.403,21

          Satış: 2.403,66

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.313,75

          Satış: 2.314,45

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.845,14

          Satış: 3.929,98

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 15.380,56

          Satış: 15.671,85

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.666,25

          Satış: 7.859,96

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.380,56

          Satış: 15.671,85

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 16.077,45

          Satış: 16.488,38

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.303,22

          Satış: 1.716,97

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 2.213,77

          Satış: 2.334,99

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