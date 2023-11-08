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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 8 Kasım Çarşamba bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! İşte 8 Kasım Salı güncel altın fiyatları

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:47
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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