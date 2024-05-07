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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları son dakika: 7 Mayıs 2024 Altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 7 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, bugün yüzde 0,09 primle 2 bin 411 TL'de seyrediyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 7 Mayıs 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 07:30
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