ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 7 Mayıs Salı günü 2 bin 411 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 939 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 943 TL'den alıcı buluyor.

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