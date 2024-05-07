Altın fiyatlarında hareketlilik! 7 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, bugün yüzde 0,09 primle 2 bin 411 TL'de seyrediyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 7 Mayıs 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni hafta itibarı ile altın fiyatları tekrardan yükselişe geçerken yatırımcılar da "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Mayıs 2024 Salı günü canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 7 Mayıs Salı günü 2 bin 411 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 939 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 943 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.411,61
Satış: 2.411,96
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.321,99
Satış: 2.322,34
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.858,47
Satış: 3.943,53
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.433,88
Satış: 15.725,90
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.693,02
Satış: 7.887,11
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.433,88
Satış: 15.725,90
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.067,01
Satış: 16.472,54
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.298,71
Satış: 1.725,50
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.205,90
Satış: 2.346,89