Altın fiyatları bugün yükseliyor! 6 Haziran Perşembe altın fiyatları alış-satış tablosu
Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için güvenli liman olarak görülen altın, haftanın sonuna yaklaşırken değer artışı yaşıyor. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmaya başladı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 459 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 021 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.459,37
Satış: 2.459,69
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.351,33
Satış: 2.351,68
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.935,08
Satış: 4.021,60
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.740,31
Satış: 16.037,20
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.792,08
Satış: 7.988,71
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.633,01
Satış: 15.928,56
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.165,25
Satış: 16.578,37
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.310,48
Satış: 1.730,72
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.225,03
Satış: 2.354,51