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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları son dakika: 6 Haziran 2024 altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün yükseliyor! 6 Haziran Perşembe altın fiyatları alış-satış tablosu

        Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için güvenli liman olarak görülen altın, haftanın sonuna yaklaşırken değer artışı yaşıyor. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:23 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:23
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