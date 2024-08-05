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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 5 Ağustos 2024 Pazartesi: Bugün çeyrek altın, gram altın ve ons ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 5 Ağustos Pazartesi altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, haftaya başlarken ivmesini korudu. Fed'in Eylül ayında olası bir faiz indirimine işaret etmesi fiyatları olumlu yönde etkiledi. Bugün gram altın 2 bin 625 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 200 liradan işlem görüyor. İşte, 5 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 08:44
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