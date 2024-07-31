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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 31 Temmuz 2024: Altın yükseliyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında yükseliş devam ediyor! 31 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın güne güzel bir yükselişle başladı. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında, Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor. Piyasalardaki bu beklenti, şimdiden altını yükseltti. Bugün gram altın 2 bin 578 TL'den, çeyrek ise 4 bin 126 TL'den işlem görüyor. İşte, 31 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 07:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:31
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