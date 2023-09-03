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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika 3 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın hafta sonu da zirvede! Güncel 3 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu

        Altın fiyatları hafta başından beri süren yukarı yönlü seyrini hafta sonu 3 Eylül pazar yani bugün de sürdürüyor. Yükseliş seyrini hafta sonu da sürdüren gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Eylül Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:48
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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