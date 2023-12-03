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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 3 Aralık 2023 Pazar bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:58
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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