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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 28 Nisan 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte, 28 Nisan hafta sonu canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafif bir yükseliş yaşadı. 28 Nisan Pazar günü güncel ons altın değeri 2 bin 338 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. İşte, 28 Nisan 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 07:34 Güncelleme: 28.04.2024 - 07:34
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