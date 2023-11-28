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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 28 Kasım Salı bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! İşte 28 Kasım Salı güncel altın fiyatları

        Haftanın ikinci gününde 28 Kasım Salı günü altın fiyatları sorgulanıyor. 28 Kasım Salı sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 28 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 07:56 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:56
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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